Москва, 12 января. Россияне стали больше доверять рублю, заявила аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова.

Соснова обратила внимание, что поведение россиян свидетельствует о росте доверия к рублю.

«Этому способствовал выход экономики на траекторию восстановительного роста, снижение инфляции и стабилизация курса во второй половине 2016 года», — цитирует эксперта газета «Известия».

Ранее сообщалось, что рубль попал в тройку лучших мировых валют с начала текущего года. Как уточнялось, в числе лучших, кроме российской национальной валюты, также оказались австралийский доллар и колумбийское песо.