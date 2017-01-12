Любовь зла: ученые выяснили, когда женщину начинает раздражать партнер

Москва, 12 января. Ученые определили, спустя какое количество времени женщины начинают уставать от своего возлюбленного.

Согласно научным данным, этот срок составляет пять лет. Как считают исследователи, спустя пять лет представительницы прекрасного пола начинают остывать к своим партнерам. Они все чаще задумываются о перезагрузке отношений, либо решают расстаться с избранником.

По мнению экспертов, знание особенностей женской любви может помочь в борьбе за отношения. Оно дает возможность понять себя и работать над сохранением союза. Как пишут британские СМИ, психологи советуют сделать непродолжительный перерыв, либо найти хобби для того, чтобы освежить чувства.

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