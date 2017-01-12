Шойгу рассказал, как новые комплексы ВКС РФ усилят эффективность крылатых ракет

Москва, 12 января. Поступление на вооружение ВКС РФ перспективных авиакомплексов значительно повысит их огневые возможности, заявил в министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Перевооружение ВКС на перспективные боевые авиационные комплексы повысит их огневые возможности по уничтожению крылатых ракет в полтора раза», — заявил министр на лекции для руководящего состава военного ведомства и представителей общественности на тему «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы».

Шойгу заверил, что наращивание радиолокационного поля даст возможность гарантированно обнаруживать различные типы воздушных целей. В 2017 году ожидается поставка в ВКС России первой партии истребителей (авиационных комплексов) пятого поколения Т-50 (ПАК ФА).