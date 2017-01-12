Убийцу российского посла Карлова похоронят на кладбище для бомжей

Анкара, 12 января. Власти Турции не станут сохранять память об убийце российского посла Андрея Карлова. Турецкий террорист Мевлют Мерт Алтынташ будет погребен на безымянном кладбище, где хоронят бездомных.

Обычно погребением занимаются родственники усопших, однако близкие Алтынташа не стали забирать его тело из морга, поэтому похороны будут организованы государством, пишут турецкие СМИ.

Напомним, что 19 декабря Алтынташ, прикинувшись охранником, проник на выставку «Россия глазами турок», которую открывал посол Карлов, и произвел несколько выстрелов в дипломата. Сам террорист был уничтожен турецким спецназом. Как сообщает Газета.Ru, турецкие власти приняли решение назвать именем Карлова улицу в Анкаре и экспозиционный зал музея, где он был убит.