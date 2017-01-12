Глава Минтруда не поддержал продление рабочего дня для курильщиков

Москва, 12 января. Глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал предложение продлить рабочий день для курильщиков.

«Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства», — обратил внимание глава Минтруда.

Топилин отметил, что ведомство не поддерживает инициативу о продлении рабочего дня для курильщиков в России.

Ранее сообщалось, что Россия занимает пятое место в мире по числу курильщиков. Как оказалось, более 45 миллионов человек являются жертвами этой вредной привычки.