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Глава Минтруда не поддержал продление рабочего дня для курильщиков
Россия

Глава Минтруда не поддержал продление рабочего дня для курильщиков

Сегодня 12:20
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Глава Минтруда не поддержал продление рабочего дня для курильщиков

Москва, 12 января. Глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал предложение продлить рабочий день для курильщиков.

«Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства», — обратил внимание глава Минтруда.

Топилин отметил, что ведомство не поддерживает инициативу о продлении рабочего дня для курильщиков в России.

Ранее сообщалось, что Россия занимает пятое место в мире по числу курильщиков. Как оказалось, более 45 миллионов человек являются жертвами этой вредной привычки.

комментарии
Катерина Тимошенская
#максим топилин
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