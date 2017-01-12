Смертельный секс в авто: жительница Подмосковья нашла в гараже трупы мужа и любовницы

Москва, 12 января. В Московской области обнаружены тела женщины и мужчины в авто, припаркованном в гараже. Как стало известно, парочка занялась любовью перед смертью.

Так, именно супруга погибшего обнаружила в собственном гараже обнаженные тела любовницы и мужа. По словам женщины, ее супруг накануне не пришел домой. Она позвонила на его работу, где ей сообщили, что там его тоже не наблюдали. Супруга также проверила гараж, но он был заперт, при этом изнутри был слышен звук работающего двигателя машины.

На место прибыли спасатели, которые вскрыли гараж. В салоне автомобиля были обнаружены тела мужчины и его любовницы. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося, устанавливается личность погибшей девушки.

Напомним, накануне уроженец Средней Азии прыгнул с моста Петра Великого в Петербурге.