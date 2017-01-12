Названы самые ожидаемые в России внедорожники 2017 года

Москва, 12 января. Названы пять самых ожидаемых россиянами внедорожников. В 2017 году авторынок РФ обновят известные компании со всего мира.

На первой строчке рейтинга оказался обновленный Land Rover Discovery. Жители РФ смогут купить его в четырех комплектациях уже в конце февраля 2017 года. Минимальная цена иномарки составит 4 миллиона рублей.

В ТОП-5 попали также Mazda CX-5, Renault Koleos и Volkswagen Tiguan. За новинку от немецкого автоконцерна предстоит отдать два миллиона рублей. Кроме того, в новом году россиян порадуют и кросс-версией отечественной LADA Vesta, стоимость машины составит 800 тысяч рублей.