Ученые обнаружили сеть Звездных Врат в другие миры

Лондон, 12 января. Уфологи выяснили, что Землю опутывает сеть порталов, открывающих путь в параллельные реальности.

Таинственные порталы, считают ученые, расположены на территории исторических артефактов, построенных древними цивилизациями. Их основными аргументами являются взаимное расположение и формы строений, дошедших до наших времен из глубин веков. Среди мест, скрывающих порталы, они называют Стоунхендж, Врата Богов в Перу и Врата Солнца в Боливии. С зарубежными уфологами не согласны российские исследователи параллельных миров, они полагают, что так называемые «кротовые норы» появляются спонтанно и привязать их к конкретному сооружению или месту крайне сложно.