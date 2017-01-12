Обнародован рейтинг самых популярных российских фильмов и актеров за 15 лет

Москва, 12 января. Компания «Яндекс» проанализировала базу данных «Кинопоиска» и выяснила, какие российские актеры и кинофильмы пользуются наибольшей популярностью у пользователей сайта.

Так, в период с 2001 по 2015 год в РФ вышло около 100 анимационных сериалов, примерно столько же полнометражных мультфильмов, 3,4 тысячи сезонов сериалов и телефильмов, около 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов. Киноиндустрия РФ выросла более чем в три раза за 15 лет: только в 2015 было создано больше 250 картин, тогда как в 2001 — 70.

Спортивная драма с Данилой Козловским «Легенда №17» на «Кинопоиске» получила самый высокий рейтинг — более 8 баллов. Еще один отечественный фильм — «Дурак» Юрия Быкова на «Кинопоиске» заработал чуть больше 8 баллов.

Фильм Федора Бондарчука «Сталинград» стал самым кассовым, собрав более 68 млн долларов. Фильм «Утомленные солнцем 2: Цитадель» Никиты Михалкова оказался самым дорогим — он собрал всего 1,5 млн долларов при бюджете в 45 млн долларов.

Оксана Акиньшина стала самой популярной актрисой этих 15 лет. За ней в рейтинге популярности следуют Ингеборга Дапкунайте и Вера Брежнева.

Константин Хабенский возглавляет список популярных актеров, Алексею Чадову досталось второе место. Андрей Мерзликин замыкает тройку лидеров.