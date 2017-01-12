Володин назвал условия участия России в работе ПАСЕ

Москва, 12 января. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что считает неправильным участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, пока ее регламент позволяет лишать страны права голоса.

Володин рассказал об этом в преддверии предстоящей встречи со спикером ПАСЕ Педро Аграмунтом. По мнению политика, Россия не должна участвовать в работе ПАСЕ до изменения ее регламента. Володин напомнил, что сегодня регламент ПАСЕ позволяет принимать решения по лишению голоса любой национальной делегации. Он подчеркнул, что эта норма дискредитирует парламент.

Председатель Госдумы РФ призвал обсудить этот вопрос с председателем ПАСЕ. От этого, по словам Володина, будет зависеть судьба дальнейшего участия РФ в работе делегации.

Ранее Володин рассказал, когда участие России в ПАСЕ обретет смысл.