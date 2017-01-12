Главарь ИГ уничтожен сирийскими войсками в провинции Хомс

Дамаск, 12 января. Один из верховных главарей террористической группировки «Исламское государство» Абу Хафс аль-Машрифи, которого назвали «начальником службы безопасности ИГ», был уничтожен в четверг во время артиллерийского обстрела командного пункта ИГ в провинции Хомс. Вместе с главарем террористов погибли четверо его охранников.

«Аль-Машрифи, который возглавлял операции службы безопасности ИГ в провинции Хомс, был убит вместе с еще четверыми исламистами в районе Увейс в восточной части Хомса», — указано в сообщении, распространенном сирийскими медиа-активистами. Аналогичные сведения были подтверждены сирийскими СМИ на основании данных источников, близких к террористической группировки.

Кроме того, в ходе артиллерийского обстрела были уничтожены два транспортных средства террористов ИГ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда), а более десятка боевиков получили ранения.

Сирийские войска продолжают контратаковать в провинции Хомс, где силы террористов развернули успешное поначалу наступление и захватили древний город Пальмира.