Европарламент одобрил соглашение по отмене виз для Грузии

Брюссель, 12 января. Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил соглашение об отмене виз для Грузии.

Представители уполномоченного комитета Европарламента поддержали соглашение между ассамблеей и Советом Евросоюза об отмене визового режима для краткосрочных поездок для граждан Грузии. Теперь документ должны одобрить в Европарламенте как институте. Известно, что это может произойти уже в январе.

В декабре прошлого года президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратил внимание, что страна преодолела главное препятствие на пути визовой либерализации со странами Евросоюза.