Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Европарламент одобрил соглашение по отмене виз для Грузии

Европарламент одобрил соглашение по отмене виз для Грузии

12:30  12 Января 2017
209

Европарламент одобрил соглашение по отмене виз для Грузии

Брюссель, 12 января. Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил соглашение об отмене виз для Грузии.

Представители уполномоченного комитета Европарламента поддержали соглашение между ассамблеей и Советом Евросоюза об отмене визового режима для краткосрочных поездок для граждан Грузии. Теперь документ должны одобрить в Европарламенте как институте. Известно, что это может произойти уже в январе.

В декабре прошлого года президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратил внимание, что страна преодолела главное препятствие на пути визовой либерализации со странами Евросоюза.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
mediametrics
Новости партнеров