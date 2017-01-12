Сирия, 12 января. Военнослужащие сирийских войск ликвидировали колонну с подкреплением ИГ* в окрестностях города Аль-Баб. Боевики так называемой умеренной оппозиции обстреляли жилые районы на севере Идлиба, ранив пятерых детей. САА продолжает атаковать «Джебхат ан-Нусру»** в долине Вади Барда на западе от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Некоторые районы города Дамаск по-прежнему остаются без воды. Жители вынуждены преодолевать большие расстояния ради приобретения воды по приемлемой цене или покупать ее по завышенным тарифам у продавцов-частников. В долине Вади-Барда, откуда вода поступает в столицу, продолжаются ожесточенные столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками формирования «Джебхат Фатх аш-Шам». Правительственным войскам удалось оттеснить террористов, однако в регион прибыло подкрепление, состоящее из отрядов союзных «Ан-Нусре» группировок.

Провинция Алеппо

Подразделения сирийских войск несколькими ракетными ударами уничтожили часть автомобильной колонны террористов ИГ на участке трассы в районе населенного пункта Умм-Аль-Мари, расположенного в окрестностях города Аль-Баб в северо-восточной части провинции Алеппо. Правительственные военнослужащие ликвидировали пять транспортных средств, перевозивших отряды боевиков, а также вооружение и боеприпасы на позиции ИГ в регионе. В результате была уничтожена большая часть членов экипажей террористов.

Провинция Хомс

Военнослужащие правительственной армии провели контратаку опорных пунктов боевиков повстанческих формирований на севере от города Хомс. Сирийские войска нанесли серию мощных ракетных и артиллерийских ударов по укреплениям повстанцев. Сообщается, что под обстрелом была ликвидирована группа боевиков, также уничтожены несколько транспортных средств террористов.

Провинция Даръа

Как сообщает один из сирийских новостных порталов, ВВС САР провели бомбардировки укрепленных районов боевиков террористических группировок в окрестностях города Даэль и недалеко от населенного пункта Тафас на севере провинции Даръа. Авиаудары были нанесены почти сразу после того, как разведка сирийской армии доложила о готовящемся наступлении боевиков на позиции подразделений САА, дислоцирующихся в регионе.

Провинция Идлиб

Самолеты ВВС международной коалиции нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков формирования «Джебхат ан-Нусра» в населенном пункте Кафр Тахарим, находящемся в пригороде Идлиба. По информации командования западной коалиции, в ходе операции террористы понесли значительные численные потери, также была разрушена часть укреплений боевиков.

Боевики оппозиционных группировок вновь открыли огонь по жилым кварталам населенного пункта Аль-Фуа, расположенного на севере от города Идлиб. Террористы вели обстрелы из крупнокалиберных минометов. В результате были ранены восемь местных жителей, среди которых пять детей и одна женщина. Кроме того, отмечаются многочисленные повреждения нескольких домостроений.

Провинция Ракка

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)*** и курдских формирований народной самообороны (YPG) продолжают атаковать боевиков ИГ на западе от города Ракка. Силы операции «Гнев Евфрата» провели массированный артиллерийский обстрел укрепрайонов ИГ в населенных пунктах Аль-Рувеян и Кибш. Сообщается, что боевикам был нанесен урон в живой силе и технике.

Провинция Хама

Военнослужащие правительственной армии провели ответный обстрел опорных пунктов боевиков террористических группировок в районе населенных пунктов Талаф и Аль-Гунитарат в южной части провинции Хама. Подразделения САА наносили удары из тяжелых арторудий и пулеметов. Информация об итогах контрнаступления пока устанавливается.

Ирак

По данным представителей службы безопасности Ирака, в населенных пунктах Каташ и Аль-Кадисия, находящихся в 35 км к юго-западу от города Киркук, полицейскими были задержаны 14 человек по подозрению в пособничестве боевикам террористических формирований и организации терактов. В данный момент проверяются возможные связи арестованных с ИГ.