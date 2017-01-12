Китай отреагировал на слова Тиллерсона о незаконных действиях в Южно-китайском море

Пекин, 12 января. В министерстве иностранных дел Китая отреагировали на заявление по Южно-Китайскому морю, прозвучавшее от кандидата на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсон. По словам официального представителя МИД КНР Лу Кана, действия Пекина носят законный характер.

«Китай имеет полное право осуществлять любую законную деятельность в соответствии со своим суверенитетом», — подчеркнул Лу Кан, выступая на брифинге.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавил, что по вопросу Южно-Китайского моря ранее был достигнул консенсус между Китаем и странами региона.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», ранее Тиллерсон заявил, что действия Китая в Южно-Китайском море считает сопоставимыми с действиями России в Крыму.