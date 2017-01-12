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Жена и дочь «ангарского маньяка» испарились после приговора
Происшествия

Жена и дочь «ангарского маньяка» испарились после приговора

Сегодня 11:52
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Жена и дочь «ангарского маньяка» испарились после приговора

Иркутск, 12 января. Семья «ангарского маньяка» скрылась сразу после вынесения ему приговора в январе 2015 года. Как стало известно ФАН, сначала его жена и дочь не верили в совершение им преступлений, но после того, как его признали виновным в убийствах 22 женщин, они бесследно исчезли из Ангарска.

До объявления приговора Елена Попкова не раз говорила в интервью, что Михаил заботливый отец и супруг, постоянно приходила на свидания в СИЗО. Сейчас у Попкова не осталось родных и друзей, которые поддерживали бы его и навещали.

Остается неизвестным, где сейчас находятся Екатерина и Елена Попковы. Сам экс-милиционер, приговоренный к пожизненному заключению, продолжает давать показания по еще 59 эпизодам. По 47 новым убийствам ему уже предъявлены обвинения.

Напомним, «ангарский маньяк» Михаил Попков в 2015 году был признан виновным в 22 двух убийствах и приговорен к отбыванию пожизненного срока в колонии строгого режима. Жертвами маньяка становились молодые женщины от 18 до 35 лет  из Ангарска и Ангарского района.

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Ярослава Замысловатова
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