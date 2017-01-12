Шойгу призвал объединить усилия для усиления боеспособности России

Москва, 12 января. Государственные и общественные институты должны объединить усилия для эффективного развития военной организации России. С таким призывом в четверг выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что обстановка в мире становится все более запутанной и сложной. Угроза терроризма растет с каждым годом, у международных лидеров нет единого представления о мироустройстве, а применение военной силы становится главным инструментом достижения геополитических целей.

«В этих условиях необходимо дальнейшее объединение усилий различных институтов государства, в том числе общественных, по развитию военной организации Российской Федерации», — отметил Шойгу.