Москва, 12 января. Авиаудары, нанесенные ВВС США в сирийской провинции Идлиб, выглядят как провокация со стороны США, заявили в Госдуме РФ.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк считает, что авиаудары ВВС США в провинции Идлиб, в результате которых погибли более 20 мирных жителей, лишний раз доказывают, что Америка не заинтересована в прекращении войны в Сирии. Эта бомбежка не только унесла жизни мирных граждан, но и поставила под удар режим перемирия в Сирии. Россия находит мирные пути урегулирования конфликта, поставляет гуманитарную помощь и ведет разминирование городов. США в это время бомбят мирные объекты.

Ранее Газета.ру написала о том, что американский бомбардировщик без уведомления российской стороны нанес удар по населенному пункту Сармада, который находится в зоне перемирия.