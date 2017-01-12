FAN-TV Лента новостей
Бомбежка в провинции Идлиб выглядит провокацией со стороны США — Госдума
Новости Сирии

Бомбежка в провинции Идлиб выглядит провокацией со стороны США — Госдума

Сегодня 12:02
42

Бомбежка в провинции Идлиб выглядит провокацией со стороны США — Госдума

Москва, 12 января. Авиаудары, нанесенные ВВС США в сирийской провинции Идлиб, выглядят как провокация со стороны США, заявили в Госдуме РФ.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк считает, что авиаудары ВВС США в провинции Идлиб, в результате которых погибли более 20 мирных жителей, лишний раз доказывают, что Америка не заинтересована в прекращении войны в Сирии. Эта бомбежка не только унесла жизни мирных граждан, но и поставила под удар режим перемирия в Сирии. Россия находит мирные пути урегулирования конфликта, поставляет гуманитарную помощь и ведет разминирование городов. США в это время бомбят мирные объекты.

Ранее Газета.ру написала о том, что американский бомбардировщик без уведомления российской стороны нанес удар по населенному пункту Сармада, который находится в зоне перемирия.

комментарии
Алексей Громов
#сергей железняк
Новости партнеров
Эксклюзив

Америка в истерике: как на последний твит Обамы отреагировали граждане США

Сегодня 12:01
70

Доигралась: как Киев хочет использовать Донбасс против Савченко

Сегодня 11:49
118

Человек года-2017: Прогноз Романа Носикова

Сегодня 11:46
91

Новости Новороссии: Киев отпустит пленных граждан ДНР и ЛНР, Луганск отмечает огонь ВСУ под Дебальцево

Сегодня 11:22
129

Полпред ЛНР Дейнего: Киев весь год уклоняется от реализации «Минска»

Сегодня 11:15
83
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Зеленый НЛО в ночной тьме лишил итальянцев дара речи

12:07

Бомбежка в провинции Идлиб выглядит провокацией со стороны США — Госдума

12:02

Америка в истерике: как на последний твит Обамы отреагировали граждане США

12:01

Шойгу: Военная организация России учитывает обострение обстановки в мире

11:52

Жена и дочь «ангарского маньяка» испарились после приговора

11:52

Доигралась: как Киев хочет использовать Донбасс против Савченко

11:49

Человек года-2017: Прогноз Романа Носикова

11:46

Шойгу призвал объединить усилия для усиления боеспособности России

11:46

Кремль объяснил, кто должен решать вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ

11:46

Киев рассказал о «работе в Конгрессе США» для усиления санкций против России

11:44

Признание ДНР и ЛНР в Госдуме считают вопросом времени

11:44

Надругавшегося средь бела дня над школьницей педофила разыскивают в Пензе

11:44
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Зеленый НЛО в ночной тьме лишил итальянцев дара речи
Читать
Закрыть