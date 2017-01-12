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Шойгу: Военная организация России учитывает обострение обстановки в мире
Политика

Шойгу: Военная организация России учитывает обострение обстановки в мире

Сегодня 11:52
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Шойгу: Военная организация России учитывает обострение обстановки в мире

Москва, 12 января. Военная организация России должна учитывать любые обострения международной обстановки, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время установочной лекции курса «Армия и общество».

Министр обороны России обратил внимание, что состояние военной организации России полностью соответствует предъявляемым требованиям.

«Ее развитие (военной организации. — Прим. ФАН) должно идти с учетом возможного обострения международной обстановки и непрерывного совершенствования систем вооруженной борьбы зарубежных государств», — подчеркнул Шойгу.

Ранее Шойгу, отвечая на критику со стороны главы Пентагона Эштона Картера, сказавшего о «нулевом» вкладе России в борьбу с терроризмом, отметил, что американский коллега перепутал страну, передает Ura.Ru.

комментарии
Катерина Тимошенская
#сергей шойгу
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