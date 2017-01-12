Надругавшегося средь бела дня над школьницей педофила разыскивают в Пензе

Пенза, 12 января. Пензенские следователи разыскивают мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 11-летним ребенком в подъезде многоквартирного дома, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, мужчина напал на ребенка днем 8 декабря 2016 года на первом этаже многоквартирного дома по улице 8 Марта в Пензе.

На вид злоумышленнику около 35-37 лет, рост 165 см, среднего телосложения, нос большой с горбинкой, лицо маленькое, щеки впалые, коротко стриженный, на лице была небольшая светлая щетина.

В день преступления мужчина был в серой куртке без капюшона, темных штаны, серой шапке с отворотом.

Следователи просят всех, кто располагает хоть какой-либо информацией о преступнике, звонить по телефонам: (8412)36-13-16, 36-17-02 либо 02.