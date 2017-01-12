Доигралась: как Киев хочет использовать Донбасс против Савченко

Украинская военная прокуратора Харьковского гарнизона ведет расследование по поводу боестолкновения 17 июня 2014 года в районе населенного пункта Счастье (Луганская народная республика), в котором активное участие принимала действующий народный депутат Надежда Савченко. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о причинах расследования.

Сообщается, что военная прокуратура рассматривает возможность введения уголовного дела в отношении военнослужащих, в результате действий которых погибли 16 украинских военных и еще семеро попали в плен. Дело рассматривается в рамках статьи УК Украины 425, части второй (халатное поведение).

Ранее Lenta.ru сообщила, что Савченко опубликовала списки украинских пленных в Донбассе. Она отметила, что обмен пленных должен пройти в три этапа по формуле «всех на всех».

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«Несмотря на заявления о том, что на сегодня обвинения никому не выдвигались, совершенно очевидно, что раскрутка этого дела — копание под Савченко. Возникает масса вопросов: почему взялись именно за тот бой, хотя практически любое боестолкновение, имевшее место за последние два с половиной года, можно расследовать, найти кучу примеров халатного отношения, повлекшего гибель военнослужащих, потерю техники — любое. Я уж молчу о таких резонансных событиях, как Иловайский и Дебальцевский, а также другие котлы. Там непаханое поле для следователей, и виновных можно найти целую кучу — от командиров взводов, бежавших с поля боя и бросивших своих подчиненных, до министра обороны и начальника Генштаба, которые допустили создание подобной ситуации. Но почему-то начали раскручивать именно это дело. Второй вопрос: почему делу не был дан ход раньше, почему подробности выплывают сейчас, когда очень нужно надавить на Савченко? Ответ очевиден. Савченко действительно слишком заигралась», — пояснил ФАН политический и военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, публикация списков пленных стала для Савченко отличным пиар-ходом. Видимо, ее пиарщики поняли, что раскручивать очередного политика-нациста на фоне других командиров карательных батальонов сегодня на Украине бессмысленно, тем более, что лидеры нацистских батальонов, по всем опросам, теряют популярность. Как и киевские кабинетные политики. А вот образ военного, не причастного к организации этой мясорубки, но прошедшего все круги ее ада — может стать вполне привлекательным. Именно этот образ раскручивает команда Савченко, и активное участие в освобождении пленных, тем более, если оно даст результаты, — будет серьезным набором политических очков.

«Проблема в том, что Савченко реально перегибает палку, перейдя дорогу очень многим. Во-первых, публикация списков может пролить свет на реальные масштабы потерь ВСУ в этой войне, что ударит по репутации и может испортить карьеру огромному количеству военных чинов. Во-вторых, это удар по бизнесу тех, кто зарабатывает деньги на обмене или попросту использует мошеннические схемы для выуживания денег у родственников пропавших без вести. Это целая мафия. Более того, очевидно, что киевские власти не очень-то спешат выполнить этот пункт минских соглашений — об обмене пленными, как и все остальные. Им выгоднее тянуть время, а тут Савченко со своими инициативами. Как известно, инициативный дурак хуже вредителя. В свое время муссировались слухи о том, что Савченко могут заманить в зону так называемой антитеррористической операции, чтобы там убить и свалить все на ополченцев. Пытались это сделать или нет, так или иначе, делать из нее мученицу никто не хочет, тем более — сейчас, когда она, очевидно, стала врагом власти. Прессовать в открытую депутата тоже нельзя. Можно общим решением снять неприкосновенность и посадить. Прецеденты уже были. Но сначала обычно предупреждают. Вот ее и предупреждают», — резюмировал Дмитрий Родионов.