Семья пропавшего в Петербурге вратаря ЦСКА обратилась в полицию

Санкт-Петербург, 12 января. Вратарь по пляжному футболу, 22-летний Руслан Пелецкий, пропал в Петербурге. Как рассказала Федеральному агентству новостей сестра пропавшего спортсмена из московского КПФ ЦСКА Руслана Пелецкого, Олеся, родственники футболиста уже обратились в полицию.

Молодой петербуржец пропал 10 января. С его слов, в тот день у него должна была состояться встреча в 15 часов. В 18 часов у пропавшего была запланирована тренировка, на которую он не пришел.

«У нас в семье заведено правило: вечером все созваниваемся. Поэтому волноваться начали тогда, когда после звонков Руслан не снял трубку. Телефон был включен, последний раз в соцсетях он появлялся в районе 18 часов. Уже утром 11-го телефон был выключен. Наверное, сел. Жил он с мамой и братьями в Красном селе, но иногда останавливался у меня, на Ломоносовской, если было лень ехать после тренировки домой. Раньше не было никаких ситуаций, чтобы он пропадал», — рассказала Олеся Пелецкая. По словам сестры пропавшего вратаря, девушки у молодого человека не было.