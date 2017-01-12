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Таинственный космический объект приблизится к Земле 25 февраля
Весь мир

Таинственный космический объект приблизится к Земле 25 февраля

Сегодня 11:41
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Таинственный космический объект приблизится к Земле 25 февраля

Вашингтон, 12 января. Американские ученые заявили, что в конце февраля к Земле приблизится неизвестный космический объект.

Опасное сближение с объектом под кодовым названием 216WF9 произойдет 25 февраля.

Как рассказали ученые NASA, на данный момент природа космического объекта неизвестна. Специалисты активно изучают данные о нем. Не исключается, что это может быть комета или небольшой астероид. Эксперты отметили, что само тело является темным и нерефлекторным. Несмотря на это, в нем нет облака газа или пыли.

Диаметр объекта составляет один километр. 25 февраля он окажется на расстоянии 50 миллионов километров от Земли.

Ранее сообщалось, что ученые открыли две кометы, несущиеся в сторону Земли. 

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Алия Шарафутдинова
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