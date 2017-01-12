Кремль объяснил, кто должен решать вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Москва, 12 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что именно власти Петербурга должны решить вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ).

«Это вопрос городских властей», — сказал представитель Кремля, отвечая вопрос журналистов о том, как к данной инициативе относится президент РФ Владимир Путин, передает Life.

Как сообщало ранее агентство НСН, противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви проведут акцию на ступенях храма в пятницу.

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