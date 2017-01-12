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Шкатулка с сюрпризом: команда Дональда Трампа
Политика

Шкатулка с сюрпризом: команда Дональда Трампа

Сегодня 15:11
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Избрание президентом скандально известного бизнесмена Дональда Трампа, возможно, стало самым грандиозным событием в истории этой страны после войны за независимость и гражданской войны. А сам Трамп может стать в один ряд с Авраамом Линкольном и Джорджем Вашингтоном, если выполнит хотя бы четверть из того, что обещал. Но изменит ли это внешнюю политику Вашингтона?

Америка избрала 45-го по счету президента. Но изменит ли это что-либо в политике США? Для этого важно оценить не столько предвыборную риторику самого Дональда Трампа, сколько его команду, которую он приведет с собой в Белый дом. И надо сказать, что кадровый вопрос будущий президент решил весьма необычно. Все его кандидаты на главные государственные должности люди опытные, но вот командой единомышленников их явно назвать нельзя. Впрочем, для республиканцев это ситуация весьма стандартная.

Команда Трампа: кого и на какие посты назначил избранный президент США

Прежде всего, нужно обратить внимание на ведущую роль в государственном аппарате, возможно, даже более важную, чем сам президент — это госсекретарь. Пост займет Рекс Тиллерсон. До 1 января текущего года он возглавлял нефтегазовую компанию Exxon Mobil. Компания сотрудничает со странами СНГ, в частности с Россией, Казахстаном и Туркменией. То есть энергетические интересы США не меняются. Однако Тиллерсон является противником дальнейшей конфронтации с Москвой, считая бизнес на постсоветском пространстве перспективнее, чем поиск партнеров на нестабильном Ближнем Востоке. Для России это, безусловно, положительный выбор Трампа. Интересная деталь: Рекс Тиллерсон является кавалером российского Ордена Дружбы.

Вторая по важности должность, которая может повлиять на взаимоотношения наших стран, — пост министра обороны. А вот тут надеяться на нормализацию отношений Вашингтона и Москвы, похоже, не приходится. Джеймс Мэттис — генерал боевой, он прошел кампании в Афганистане и Ираке. Для него Россия — очевидный военный противник, а сам Мэттис является убежденным евроатлантистом (Евроатлантизм — философия политического, экономического и военного сближения государств Северной Америки и Европы под общими ценностями демократии, индивидуальной свободы и верховенства закона, — прим. ред.). В отличие от многих политиков, которые давно осознали, что поддержка конфронтации на Украине, давно расценивается в США как «чемодан без ручки», будущий глава Пентагона выступает за поддержку Украины. В том числе и поставками вооружения.

Похоже, будущее правительство США будет весьма конфликтным и проблемным. Можно с очевидностью сказать, что оно будет скорее ограничивать Трампа в его попытках изменить курс Америки, чем помогать ему. Можно сказать, что США скорее выбрали республиканцев, а не внешне эффектного и театрального Дональда Трампа. Но есть и положительная деталь. От безумно агрессивной политики демократов население страны явно устало. О чем, кстати, говорит прощальная речь Барака Обамы, который, «растекаясь мыслью по древу», не затронул ни одной проблемы, которая возникла за время его правления.

И еще не стоит забывать простого факта: США являются рекордсменом по количеству убитых президентов и покушений на них. Четыре президента, включая Линкольна и Джона Кеннеди, были убиты, и каждый из них пытался претворить в жизнь серьезные реформы. Что ждет Дональда Трампа, если его команда, которая имеет серьезный реформаторский потенциал, начнет менять внешнеполитический курс Вашингтона? Почему-то возникает ассоциация с одним из городов США.

Даллас, штат Техас. Кеннеди.

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Олег Денежка
#барак обама #дональд трамп #джон кеннеди #джеймс мэттис #рекс тиллерсон #авраам линкольн #джордж вашингтон
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