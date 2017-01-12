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Киев уверен, что администрация Трампа будет говорить с Россией с позиции силы
Украина

Киев уверен, что администрация Трампа будет говорить с Россией с позиции силы

Сегодня 11:38
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Киев уверен, что администрация Трампа будет говорить с Россией с позиции силы

Киев, 12 января. Власти США будут вести диалог с Россией с позицией силы. В этом уверен полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

«Позиция звучит четко, что разговор с Россией будет происходить с мощной позиции силы», — отметил он.

По словам дипломата, заявления Трампа о готовности вести диалог с Россией не означают, что США поменяют свою позицию относительно Москвы. Речь идет об использовании новых инструментов в переговорах с РФ, которые прежде не применялись или применялись не в полной мере, пишут украинские СМИ.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности наладить отношения с Россией, чего не удалось сделать его предшественнику.

комментарии
Геннадий Плющев
#дональд трамп #валерий чалый
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