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Двухлетнему Расулу из Владимирской области сменили имя на Путин
Общество

Двухлетнему Расулу из Владимирской области сменили имя на Путин

Сегодня 11:31
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Двухлетнему Расулу из Владимирской области сменили имя на Путин

Владимир, 12 января. Семья из Александровского района Владимирской области сменила имя своего двухлетнего сына Расула на Путин. Об этом сообщила заведующая александровским ЗАГСом Екатерина Белоус.

Как рассказала Белоус, в органы ЗАГС обратилась семья, приехавшая в регион из Таджикистана. Родители захотели сменить имя своего двухлетнего сына Расула. По их мнению, ребенка нужно было назвать Путин.

По словам заведующей ЗАГСом, мальчик родился в Москве и зарегистрирован в Москве, но проживает во Владимирской области, сообщает РИА Новости. Специалисты ЗАГСа сделали запрос в Москву, где и были внесены изменения в документы. В скором времени новое свидетельство о рождении выслали в область. 

Накануне семья получила новые документы на ребенка, в которых было указано новое имя ребенка: Путин Джахонгирович Джураев.

Местные СМИ сообщали, что изменить имя предложил дедушка мальчика, являющийся большим поклонником президента РФ Владимира Путина.

комментарии
Олеся Волкова
#владимир путин
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