Признание ДНР и ЛНР в Госдуме считают вопросом времени

Москва, 12 января. В настоящее время Киев продолжает нарушать положения минских договоренностей, и поэтому признание независимости народных республик, созданных в Донецке и Луганске, является только вопросом времени. Такой точки зрения придерживается депутат Госдумы от фракции КПРФ Казбек Тайсаев.

«Если минские соглашения выполняться не будут или умышленно будут затягиваться, тогда другого выхода, кроме как признание независимости республик, не будет», — заявил Тайсаев в беседе с Lenta.ru, отметив, что на партийном уровне КПРФ признала итоги общенародных референдумов в народных республиках.

Напомним, ранее стало известно, что глава партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал Думу «прекратить издеваться над населением Донбасса» и официально признать независимость ДНР и ЛНР.