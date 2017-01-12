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Зеленый НЛО в ночной тьме лишил итальянцев дара речи
Весь мир

Зеленый НЛО в ночной тьме лишил итальянцев дара речи

Сегодня 12:07
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Зеленый НЛО в ночной тьме лишил итальянцев дара речи

Саленто (Италия), 11 января. В ночном небе Италии любителям романтичных прогулок в темной время суток светили отнюдь не звезды. Будоражащий воображение зеленый НЛО сняли на камеру смартфона учитель музыки Лусио Марджиотта и его возлюбленная Анжелина.

Обескураженные зрелищем неведомого летающего объекта итальянцы поспешили поделиться удивительными впечатлениями в Facebook. Событие произошло в Саленто.

На видеозаписи заметно, что появившийся в небе сферический объект излучает ярко-зеленый свет, изменяющий форму и цвет, попал на камеру. В течение некоторого времени загадочный объект менял свою форму, а затем таинственным образом растворился в ночи.

Так что не стоит удивляться, если во время кутежа под ночным небом Италии вам тоже посчастливится получить неожиданный привет от инопланетных гостей.

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Таисия Григорьева
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