Зеленый НЛО в ночной тьме лишил итальянцев дара речи

Саленто (Италия), 11 января. В ночном небе Италии любителям романтичных прогулок в темной время суток светили отнюдь не звезды. Будоражащий воображение зеленый НЛО сняли на камеру смартфона учитель музыки Лусио Марджиотта и его возлюбленная Анжелина.

Обескураженные зрелищем неведомого летающего объекта итальянцы поспешили поделиться удивительными впечатлениями в Facebook. Событие произошло в Саленто.

На видеозаписи заметно, что появившийся в небе сферический объект излучает ярко-зеленый свет, изменяющий форму и цвет, попал на камеру. В течение некоторого времени загадочный объект менял свою форму, а затем таинственным образом растворился в ночи.

Так что не стоит удивляться, если во время кутежа под ночным небом Италии вам тоже посчастливится получить неожиданный привет от инопланетных гостей.