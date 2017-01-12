Киев рассказал о «работе в Конгрессе США» для усиления санкций против России

Киев, 12 января. Призыв избранного президента Америки Дональда Трампа к Штатам вместо антироссийских санкций «заняться своей жизнью» не помешал украинскому послу Валерию Чалому рассказать, как в Конгрессе трудятся над новым пакетом антироссийских санкций.

По словам дипломата, проект ограничений против Москвы имеет большую поддержку и среди демократов, и среди республиканцев. «Это очень серьезный законопроект. Он имеет широкое применение, добавляет санкции в энергетической сфере, экономической. Тут можно говорить об усилении санкций», — заявил он в интервью украинским СМИ.

Кроме того, Чалый сообщил, что ему известно о работе, которая идет в Конгрессе над увеличением числа сенаторов, которые будут поддерживать его проект. Дипломат также отметил, что Киев продолжить делать все, чтобы санкции против Москвы оставались в силе.

Напомним, законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России был внесен в Сенат демократом Беном Кардином, республиканцем Джоном Маккейном и демократом Робертом Менендесом.