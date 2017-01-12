ДНР: КПП под Горловкой попал под минометный обстрел ВСУ

Донецк, 12 января. Контрольно-пропускной пункт «Майорск» на севере Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) поздним вечером был обстрелян из крупнокалиберных минометов украинской армией. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, ВСУ открыли огонь по КПП в 22.00.

Установлено, что противник выпустил десять мин калибра 120 миллиметров. Источник также добавил, что помимо минометов, огонь также открывался из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ни один человек в результате нападения ВСУ не пострадал.

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Ранее сообщалось, что в ходе минувших суток интенсивность обстрелов городов и поселков ДНР со стороны украинских силовиков оставалась высокой.