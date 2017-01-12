Ракка превратилась в котел для террористов ИГИЛ

Ракка, 12 января. Бойцы «Национальных сил обороны» окружили боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в сирийской провинции Ракка.

«Национальные силы обороны», поддерживающие власти Дамаска, успешно совершили фланговые обходы и взяли в кольцо террористов «Исламского государства»* около населенного пункта Керманко, который находится в западной части провинции Ракка. Боевики отступили практически по всем направлением, но большая часть, остававшаяся в провинции, попала в котел. В ближайшее время территория будет зачищена от исламистов.

Ранее агентство Ura.ru сообщило о том, что в Челябинске арестовали сирийского боевика.

* Организация запрещена на территории РФ.