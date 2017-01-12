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Фанаты «Вашингтона» ногами благодарят Овечкина за 1000 очков в НХЛ
Спорт

Фанаты «Вашингтона» ногами благодарят Овечкина за 1000 очков в НХЛ

Сегодня 11:40
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Владелец "Вашингтон": Овечкин сделал столицу США великим хоккейным городом

Вашингтон, 12 января. Капитан команды Александр Овечкин сделал Вашингтон великим хоккейным городом, заявил владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Тед Леонсис.

Леонис обратил внимание, что билеты на 337 домашних матчей команды раскупаются полностью. Он отметил, что клуб мог бы продать 20 тысяч сезонных абонементов.

«Александр (Овечкин. — Прим. ФАН) не просто сделал Вашингтон великим хоккейным городом, каким он является сегодня, но и заложил фундамент, чтобы произошло то, что можно назвать феноменом двух поколений», — констатировал владелец «Вашингтон».

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, передает Национальная служба новостей.

комментарии
Катерина Тимошенская
#александр овечкин #тед леонсис
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Человек года-2017: Прогноз Романа Носикова
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