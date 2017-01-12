Фанаты «Вашингтона» ногами благодарят Овечкина за 1000 очков в НХЛ

Вашингтон, 12 января. Капитан команды Александр Овечкин сделал Вашингтон великим хоккейным городом, заявил владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Тед Леонсис.

Леонис обратил внимание, что билеты на 337 домашних матчей команды раскупаются полностью. Он отметил, что клуб мог бы продать 20 тысяч сезонных абонементов.

«Александр (Овечкин. — Прим. ФАН) не просто сделал Вашингтон великим хоккейным городом, каким он является сегодня, но и заложил фундамент, чтобы произошло то, что можно назвать феноменом двух поколений», — констатировал владелец «Вашингтон».

Thank you 1,000 times Alex Ovechkin!!! pic.twitter.com/7K2RiLfphz — Ted Leonsis (@TedLeonsis) January 12, 2017

Thank you 1,001 times Alex Ovechkin! — Ted Leonsis (@TedLeonsis) January 12, 2017

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, передает Национальная служба новостей.