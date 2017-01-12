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Шойгу провел телемост с посетившим борт «Адмирала Кузнецова» ливийским маршалом
Политика

Шойгу провел телемост с посетившим борт «Адмирала Кузнецова» ливийским маршалом

Сегодня 11:27
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Шойгу провел телемост с посетившим борт «Адмирала Кузнецова» ливийским маршалом

Триполи, 12 января. Главнокомандующий ливийской армией маршал Халифа Белкасим Хафтар посетил борт российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в ходе визита на борт российского корабля был проведен телемост между маршалом Хафтаром и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Руководители вооруженных сил двух государств обсудили вопросы противодействия международному терроризму на Ближнем Востоке. В беседе участвовал руководитель похода «Адмирала Кузнецова» к берегам Сирии вице-адмирал Виктор Соколов.

После завершения телемоста с Сергеем Шойгу маршалу Хафтару была передана партия медицинских средств и лекарств для армии и гражданского населения пострадавшей от разрушительной гражданской войны и борьбы с исламским терроризмом Ливии.

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Валентин Меликов
#сергей шойгу
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