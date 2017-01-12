Человек года-2017: Прогноз Романа Носикова

В своей прощальной речи в Чикаго оставляющий свой пост президент США Барак Обама, обращаясь к слушателям, заявил: «Америка стала более качественной, более прочной страной благодаря вам». Вообще, вся эта речь сводилась к тому, что он — великий президент, которого не смогли оценить.

Обама, несмотря на мощнейший пиар, несмотря на то, что он смог в качестве аванса получить Нобелевскую премию мира, так и не стал человеком года по версии журнала Time. Но зато им смогли стать его непримиримые враги — Владимир Путин в 2007 году и Дональд Трамп в декабре 2016-го.

Я абсолютно согласен с Time в оценке личности Обамы. И полагаю, что Трамп, который еще даже не приступил к исполнению обязанностей президента США, уже натворил немало одним своим появлением на политической сцене, чтобы стать символом ушедшего года.

В России нет журнала, подобного Time. А стоило бы завести. Но пока его нет — можно просто немного помечтать.

Люди с обложки

Кого бы я поместил на обложку такого журнала, если бы я был его редактором? Я не настаиваю. Возможно, что я и ошибаюсь. Но помечтать-то — можно?

У меня есть несколько кандидатур на звание человека года в 2017 году.

Во-первых, Маргарита Симоньян.

Во влиятельности этой женщины сомневаться грешно. Ее в качестве доказательства влияния России на предвыборную кампанию в США указало самое интеллектуальное ведомство США — ЦРУ. Согласно приведенной ЦРУ инфографике, Марго Симоньян — примерно в четыре раза больше Белого Дома.

Марго подрывает веру, дезинформирует, пропагандирует, смущает, соблазняет и растлевает западную аудиторию. Оказывает дурное влияние на избирателя. С Марго борется не только ЦРУ, но и Европарламент. Ведь именно он принял не так давно резолюцию о борьбе с русской пропагандой. А кто у нас — русская пропаганда? Марго, разумеется.

Во-вторых, конечно же, русские тролли.

Это ведь именно они, а вовсе не добропорядочные европейцы, глумятся в комментариях над интеллектуальными трудами лучших западных журналистов. Это они делают вид, что нелетающий Ф-35 по цене космического флота — это смешно. Это они уверяют, что население ЕС и США не верит в то, что расширение НАТО и ПРО не направлено против России.

Любой комментатор, несогласный с генеральной линией Госдепа и Европарламента, может быть, а скорее всего и есть — русский тролль. Русским троллем может оказаться кто угодно — даже ваш сосед. Даже ваш сослуживец. Или начальник. Ваша жена и дети — тоже могут оказаться троллями на службе Путина, если он не согласен с Обамой.

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В-третьих, конечно же, людьми года могут быть по праву названы «вежливые люди».

Это они доставляют котов по всему миру. В Крым. В Сирию. В Арктику. И никто не знает, куда они могут доставить котов в следующие несколько секунд. Они расколотили все американские инвестиции в Сирии, не дали превратить Крым в базу НАТО. Говорят они есть и в Донбассе, но уже три года никто не может их там поймать. Потому что они неуловимы.

В-четвертых, людьми года, без каких-либо натяжек, могут быть объявлены русские хакеры.

Эти люди настолько влиятельны, что без них не справилась бы и сама Марго Симоньян. Что бы она публиковала, если бы хакеры не взламывали сервера Демократической партии США?

Семь миллиардов агентов Путина

Ну а в-пятых, людьми 2017 года, без сомнения, могут быть агенты Путина. Я говорю о европейских политиках, настроенных на мир с Россией, которые непременно победят в будущем году на всех выборах. Благодаря Симоньян, троллям и хакерам, разумеется.

Невозможно также обойти вниманием заслуги агентов Путина под прикрытием. Я говорю о таких людях, как Ярош, Турчинов, Порошенко, Гройсман, Парубий, Мосийчук, Ляшко и Савченко плюс правительства еще нескольких стран. Ну, и наконец, о самой Хиллари Клинтон. Их роль невозможно переоценить. Что бы взламывали русские хакеры, если бы Хиллари с Демпартией не занимались всеми этими безобразиями — жульничеством, коррупцией, нарушением правил безопасности?

Не успеет Симоньян выпустить клевету про то, что в Киеве имеются фашисты и грабеж населения, не успеют остыть клавиатуры честных западных журналистов, давших опровержение этим злостным фейкам, как агенты Путина на Украине: а) проведут факельный марш с зигами; б) повысят тарифы. Едва Симоньян напишет о ненадежности газового транзита через Украину, едва западные журналисты все это как следует опровергнут, как агенты Путина на Украине начнут воровать из трубы газ.

Эти люди настолько профессиональны и настолько преданы делу Кремля, что умудряются подделывать реальность так, что она становится неотличима от кремлевской пропаганды.

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Но на самом деле 2017 год, конечно же, станет тем самым годом, когда взойдет все то, что посеяно за три страшных и трудных предыдущих года. Все то, что было заложено благодаря труду и невероятному терпению людей России и Донбасса. А также тех, кто стоит за спиной пропаганды Симоньян, вежливыми людьми, троллями и хакерами (кто бы они ни были). И тех еще, на кого опирается страшный Путин. Тех, кто идет служить в Армию, кто трудится на оборонных заводах, кто выигрывает олимпиады по программированию, кто работает в журналистике, в МИДе, в разведке, кто рожает и растит детей, кто любит страну. Тех, кто может вытерпеть больше, чем враг может причинить.

У нас впереди еще много лет, когда человеком года будет россиянин.