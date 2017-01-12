Ответственность за гибель жителей Сирии Пентагон не собирается перекладывать на других

Вашингтон, 12 января. США назвали ложными сведения о том, что Пентагон уклоняется от ответственности за гибель мирных жителей в Сирии.

Как рассказал официальный представитель американского военного ведомства майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, предположения о том, что Минобороны США уклоняется от ответственности за жертвы среди мирного населения не соответствуют действительности.

Как пишет «РИА Новости», политик подчеркнул, что эта информация вводит в заблуждение.

Напомним, ранее представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что скрытные действия ВВС США и международной коалиции в Сирийской Арабской Республике позволяли уходить от ответственности за гибель мирных жителей в случае «ошибок».