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Италия предсказала возвращение России в G8
Политика

Италия предсказала возвращение России в G8

Сегодня 11:05
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Италия предсказала возвращение России в G8

Нью-Йорк, 12 января. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано не исключил возможность восстановления «Большой восьмерки» с участием России.

Как сообщает агентство ANSA, Альфано после заседания Совбеза ООН отметил, что стоит «ожидать возвращения России в G8». При этом он выразил сомнения, что возвращение России в формат G8 может произойти к маю.

При этом глава МИД отметил, что в настоящее время говорить об этом преждевременно, поскольку «сначала необходимо оценить ход выполнения минских договоренностей».

Напомним, Италия стала председателем «Большой семерки» с началом 2017 года.

комментарии
Олеся Волкова
#анджелино альфано
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