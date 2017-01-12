Италия предсказала возвращение России в G8

Нью-Йорк, 12 января. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано не исключил возможность восстановления «Большой восьмерки» с участием России.

Как сообщает агентство ANSA, Альфано после заседания Совбеза ООН отметил, что стоит «ожидать возвращения России в G8». При этом он выразил сомнения, что возвращение России в формат G8 может произойти к маю.

При этом глава МИД отметил, что в настоящее время говорить об этом преждевременно, поскольку «сначала необходимо оценить ход выполнения минских договоренностей».

Напомним, Италия стала председателем «Большой семерки» с началом 2017 года.