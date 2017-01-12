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Музейщики опасаются, что Исаакиевский собор постигнет судьба Казанского
Общество

Музейщики опасаются, что Исаакиевский собор постигнет судьба Казанского

Сегодня 11:11
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Музейщики опасаются, что Исаакиевский собор постигнет судьба Казанского

Санкт-Петербург, 12 января. Специалисты опасаются, что после передачи Исаакия РПЦ, собор постигнет судьба другого известного храма, памятника мирового значения, Казанского собора.

Сразу после передачи Казанского собора РПЦ, расходы по ремонту, реставрации и остальным работы по храму были переложены на городской бюджет (ранее музея реставрировался за свой счет, при этом доход у Казанского был хороший). Город не в состоянии выделить такие средства, поэтому нанимают на работы не высококлассных специалистов, а обычных ремонтников.

Специалисты-реставраторы утверждают, что на данный момент никто из профессионалов не контролирует его реставрацию, именно поэтому собор принял ненадлежащий вид. Работы проводят плохо, без соблюдения исторических канонов.

Сейчас реставрация Исаакия проводится за счет музея. В случае передачи его в пользование РПЦ, расходы на содержание собора лягут на городской бюджет. А вот какие средства сможет выделить городская казна, сейчас сказать невозможно. Кроме того, неизвестно, какая судьба постигнет 400 высококлассных специалистов, работающих в Исаакиевском соборе. В случае упразднения музея, штат ликвидируют. 

Кроме того, администрация «Музея четырех соборов», который уже фактически потерял Смольный и Сампсониевский соборы, настаивает, что передача Исаакия церкви исторически является абсолютно не верной. Исаакиевский собор никогда не принадлежал церкви, ни один император не передавал его РПЦ. Храм всегда был государственным, подчеркивают они.

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Алексей Громов
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