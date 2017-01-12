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ИГ организовало сеть боевиков в Чечне
Россия

ИГ организовало сеть боевиков в Чечне

Сегодня 11:17
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ИГ организовало сеть боевиков в Чечне

Грозный, 12 января. В Чеченской Республике была вскрыта сеть боевиков, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Силовым структурам Чечни удалось вскрыть и обезвредить сеть боевиков, связанных с ИГ. Во время спецоперации были задержаны несколько десятков террористов и их пособников, четыре боевика были уничтожены. Один из исламистов успел сбежать, однако правоохранители блокировали его предположительное местонахождение. На месте проведения спецоперации изъято автоматическое оружие и боеприпасы.

Как сообщило агентство НСН, во время операции один из сотрудников правоохранительных органов получил смертельное ранение.

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Алексей Громов
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