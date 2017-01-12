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Итальянской королеве красоты бывший парень плеснул кислотой в лицо
Весь мир

Итальянской королеве красоты бывший парень плеснул кислотой в лицо

Сегодня 11:20
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Итальянской королеве красоты бывший парень плеснул кислотой в лицо

Рим, 12 января. Финалистка конкурса «Мисс Италия» 2007 года, представлявшая область Эмилию-Романью, Джессика Нотаро попала в больницу с ужасными ожогами лица. Бывший возлюбленный после многочисленных угроз напал на девушку и плеснул ей в лицо кислотой.

Пострадавшая 28-летняя Джессика Нотаро доставлена в больницу города Римини с серьезными ожогами лица и тела. Это дело рук ее бывшего возлюбленного, уроженца Кабо-Верде (Западная Африка) Жорж Эдсон Тавареш, пишет итальянская газета La Stampa.

Ранее из-за многочисленных угроз полицию официально запретила Таварешу приближаться к Нотаро. Жизнь девушки вне опасности, но врачи опасаются, что Натаро, которая делает успешную карьеру на телевидении, может частично потерять зрение.

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Таисия Григорьева
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