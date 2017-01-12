Установлены личности уничтоженных в Чечне боевиков, связанных с ИГ

Грозный, 12 января. В ходе спецоперации в Чечне была нейтрализована группа боевиков. Их личности были установлены, рассказал журналистам источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Согласно приведенным данным, один из них, житель села Курчалой, 1980 года рождения - Узум-Хаджи Мадаев. По словам источника, он был осужден по целому ряду статей на 12,5 лет в декабре 2004 года.

Все другие боевики 1992, 1988 и 1984 г. р. были жителями села Герменчук и города Шали.

Как сообщала «Газета.ru», в ходе контртеррористической операции на территории Курчалоевского и Шалинского районов Чечни были уничтожены четыре боевика. Президент Чечни Рамзан Кадыров возглавил спецоперацию по поимке сбежавшего боевика.