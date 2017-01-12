ДНР: артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Горловку и сожгла дом в Ясиноватой

Донецк, 12 января. В ходе минувших суток интенсивность обстрелов городов и поселков Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков оставалась высокой — по Донецку и другим городам ДНР были выпущены 270 артиллерийских снарядов и мин. Обстрелы со стороны ВСУ продолжались до 1.30 ночи.

По данным военного ведомства ДНР, под обстрелов в очередной раз оказались привычные цели украинских войск на территории народной республики — среди них западные окраины Донецка, промзона около Ясиноватой, Горловка и такие села как Спартак, регулярно попадающие под удары ВСУ. Кроме того, обстрелы продолжались и в южной части республики.

Как сообщил глава администрации Ясиноватой Олег Моргун, в результате обстрела с украинской стороны сгорел дом в расположенном близ Ясиноватой поселке Крутая Балка. Людей в нем на момент обстрела не было.

Напомним, «Газета.ru» сообщала о попытках украинских силовиков прорвать оборону сил ДНР к северу от Донецка.