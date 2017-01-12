Nokia назвала дату презентации новейшего смартфона на Android

Барселона, 12 января. Североевропейская компания Nokia намерена представить новейший смартфон на Android 26 февраля в Барселоне, сообщили высшие менеджеры компании HMD Global.

26 февраля представители компании Nokia представят миру свой новейший смартфон. Известно, что гаджет будет работать на базе Android. Инновация будет презентована на ежегодной выставке мобильной индустрии, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Новый смартфон будет показан на день раньше открытия выставки. Известно, что телефон получил восемь вычислительных ядер Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц. Также смартфон обладает графическим ускорителем Adreno 540 КС 1.6 и модемом X16 LTE. Гаджет от Nokia будет работать с операционной системой Android 7.0 Nougat.

Ранее сообщалось, что цена смартфона составит 246 долларов, передает «Газета.ru».