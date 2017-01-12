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Высокий уровень жизни россиян необходим для роста экономики — Голодец
Экономика

Высокий уровень жизни россиян необходим для роста экономики — Голодец

Сегодня 10:48
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Высокий уровень жизни россиян необходим для роста экономики — Голодец

Москва, 12 января. Восстановление доходов населения является ключевой темой российского правительства, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе Гайдаровского форума.

По словам политика, тема достойной оплаты труда на сегодняшний день самая актуальная и вышла на первый план. Она добавила, что за последние годы доходы граждан резко снизились. Голодец подчеркнула, что эта проблема – приоритетная задача для Кабмина РФ. По ее мнению, отсутствие потребления, сокращение розничного товарооборота — серьезная проблема для развития экономики.

Вице-премьер напомнила, что зарплату ниже минимального размера оплаты труда в России в настоящее время получают 4,9 миллиона человек. Голодец добавила, что правительство должно преодолеть в экономике темы, связанные с низкооплачиваемыми рабочими местами.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин утвердил новый уровень минимальной оплаты труда. 

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Алия Шарафутдинова
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