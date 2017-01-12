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Голодец назвала виновников утечки мозгов из России
Общество

Голодец назвала виновников утечки мозгов из России

Сегодня 10:57
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Голодец назвала виновников утечки мозгов из России

Москва, 12 января. Вице-премьер Ольга Голодец назвала виновников утечки мозгов из России. По ее словам, чтобы россияне не уезжали трудиться за рубеж, бизнес должен обеспечить специалистов хорошими условиями и конкурентной зарплатой. 

По ее данным, сейчас за рубежом работают более 1,5 миллионов россиян, все они имеют хорошую подготовку и «совершенно конкурентны». «Это серьезная проблема, связанная с недостаточным уровнем зарплат в РФ», — подчеркнула она. 

Стремлением молодых специлистов за границу она назвала опасной тенденцией, подчеркнув, что подготовленные в России кадры необходимы для развития отечественной экономики. «Для этого бизнес должен отвечать конкурентной заработной платой и хорошими условиями», — подчеркнула вице-премьер.

Голодец также отметила, что для реализации себя сейчас в России подходят такие отрасли, как фармацевтика и сельское хозяйство.

Ранее депутаты от фракции КПРФ предложили бороться с утечкой мозгов из России, закрыв иностранные организации, которые занимаются трудоустройством выпускников за рубежом.  Автором законопроекта  стал Вадим Соловьев. По его мнению, работа подобных фондов подрывает научный потенциал России, сообщает НСН.

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Ярослава Замысловатова
#ольга голодец
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