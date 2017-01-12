«Тополи» и «Ярсы» пройдут от Твери до Иркутска

Тверь, 12 января. Около 30 пусковых установок «Ярс» и «Тополь» пройдут маршруты патрулирования от Тверской до Иркутской областей.

Задачей ракетчиков РВСН является пребывание в постоянном движении для обеспечения максимальной скрытности от средств слежения вероятного противника. Подобные тактические занятия проводятся круглосуточно вне зависимости от погодных и климатических условий. Одновременно со сменами позиций бойцы ракетных войск стратегического назначения отрабатывают оперативное разворачивание комплексов и отражение атак диверсионных групп условного противника. Расчеты РВСН постоянно пребывают в состоянии полной боевой готовности для обеспечения безопасности страны.