Кнопки перезагрузки нет: как изменятся отношения США и России после прихода Трампа

Москва, 12 января. Тема отношений США и России стала главной во время пресс-конференции избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января.

Несмотря на предвыборные заверения о готовности перезагрузить отношения с Москвой, Трамп вовсе не уверен, что ему удастся переломить одно из ключевых внешнеполитических направлений его предшественника Барака Обамы.

«Кнопки перезагрузки нет, либо мы поладим, либо нет. Я надеюсь, что поладим, может, нет, это тоже возможно», — отметил Трамп.

По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, американский политик сейчас находится под чудовищным давлением противников улучшения отношений с Россией. У избранного президента пока мало аргументов для защиты своей позиции, поэтому он старается не делать резких движений и маневрировать.

«Будут ли подвижки после инаугурации и как быстро они могут произойти, сейчас, подозреваю, не скажет даже сам Трамп. Отношения с США при Трампе в любом случае не станут легче. Но они могут стать прагматичнее», — рассказал он газете «Известия».