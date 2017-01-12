Психологи определили, когда женщины устают от постоянных партнеров

Нью-Йорк, 12 января. Длительные исследования позволили опровергнуть миф о том, что только мужчины склонны к постоянной смене партнеров, а женщины созданы природой для устойчивых отношений — как оказалось, спустя несколько лет в браке поведение большинства женщин начинает менять. Постоянно поддерживать в себе привязанность к одному и тому же партнеру оказалось женщинам не под силу.

Пять лет — именно столько продолжается период стабильных отношений со стороны женщины, имеющей постоянного партнера. По истечении этого срока женщина становится чрезвычайно раздражительной и склонной предъявлять своему избраннику претензии по любому поводу. При этом смена партнера оказывает на представительниц прекрасного пола волшебное воздействие — претензии сходят на нет и сами женщины вновь ощущают себя довольными жизнью.

Исследователи сразу предупреждают, что женщинам необязательно разводиться каждые пять лет, чтобы чувствовать себя лучше: непродолжительный перерыв в отношениях, расслабляющее хобби и некие торжественные события позволят потерявшим спокойствие в отношениях парам вновь полюбить друг-друга.