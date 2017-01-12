Американские ученые предложили поменять глюкометр на носки

Лос-Анджелес, 12 января. Американские ученые решили предложить диабетикам использовать в качестве глюкометра носки, которые с помощью гибкого сенсора будут определять уровень глюкозы.

Специалисты из Университета Калифорнии разработали сенсор, источником энергии для которого будет являться пот, выступаемый во время ходьбы.

Сенсоры, встроенные в носки, смогут определять уровень сахара, а также ионов молочной кислоты в поте человека. Информация будет передаваться на смартфон.

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Ранее научный портал Rosario 3 опубликовал работу, посвященную пяти главным проблемам, возникающих у больных сахарных диабетом.