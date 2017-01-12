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Ученые нашли доказательство космического происхождения землян
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Ученые нашли доказательство космического происхождения землян

Сегодня 10:50
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Ученые нашли доказательство космического происхождения землян

Вашингтон, 12 января. Человеческие тела состоят из звездной пыли. Это удалось узнать с помощью спектрографа, работающего в инфракрасном спектре.

Ученые провели анализ более 150000 звезд. Исследование подтвердило теорию о том, что все элементы, из которых состоят человеческие тела и звезды, идентичны. Так, люди и звезды состоят из углерода, водорода, азота, а также кислорода и серы. Различие между этими составами наблюдается только в процентном содержании этих веществ, пояснили специалисты.

Ранее в понедельник, 9 января, мимо Земли прошел астероид размером с многоэтажный дом, передает «Газета.ru».

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Катерина Тимошенская
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