Америка в истерике: как на последний твит Обамы отреагировали граждане США

Последнее сообщение уходящего Барака Обамы в своем Twitter стало самым популярным за всю историю существования аккаунта президента США @POTUS. Федеральное агентство новостей прошлось по соцсетям и собрало самые яркие высказывания мистера президента.

Барак Обама попрощался с американцами и готов передать бразды правления США 45-му президенту Дональду Трампу.

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши», — попрощался Обама в Twitter.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS) January 11, 2017

На момент написания обзора пост главы Соединенных Штатов собрал полтора миллиона лайков. Более 730 тысяч человек сделали репост записи.

«Благодарим вас за службу в этой стране @barackobama и @michelleobama. Благодарим вас за руководство нашей страной с грацией, терпимостью и состраданием. За слова от всего сердца и попытки воззвать к нам, чтобы мы поняли — мы те, кто меняет мир. Да, мы можем», — написала актриса Риз Уизерспун.

Звезда телесериала «Зачарованные» актриса Алиса Милано написала в своем блоге: «Благодарим вас за службу, благородство и вдохновение!».

«До свидания, господин Президент! Такого, как вы, никогда не будет. Барак Обама, вы король среди мужчин», написала Мадонна.

Известная американская телеведущая Элен Дедженерес поблагодарила господина Обмаму во всех соцсетях, где у нее есть публичный профиль.

«Барак Обама, я люблю вас так сильно, что возможностей Twitter не хватит, чтобы описать это чувство», — пишет она в Twitter.

.@POTUS @BarackObama I love you more than I have space on Twitter to describe. #ObamaFarewell — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 11, 2017

«@BarackObama, я благодарю тебя и люблю тебя», пишет theellenshow в своем Instagram.

Восходящая звезда поп-сцены Ариана Гранде разместила фото четы Обама с грустными смайликами в своем Instagram. По всей видимости, юная певица была настолько растрогана сменой президента, что не смогла связать и двух слов.

«Благодарю вас, господин президент. Для меня было честью служить вашей администрации и выступать за вас и за здравоохранение, — говорит актриса София Буш. — Для меня было честью работать рука об руку с Мишель в сфере образования. Для меня было честью танцевать с вами обоими до поздней ночи и делиться мыслями о том, как сделать этот мир лучше. Вы легенда, вы больше чем жизнь. Вы являетесь одним из самых человеческих, скромных, остроумных, внимательных людей, которых я когда-либо встречала. Спасибо, спасибо, спасибо. За все».

«Надеюсь, что вам понравилась речь Обамы. Теперь вы очень долго не услышите ничего такого же сильного и доброго, — написал писатель Стивен Кинг. — Поэтому с полной искренностью: спасибо, Обама».

Hope you enjoyed Obama's speech. You won't hear anything so cogent and kind for a long time. So, with complete sincerity: THANKS, OBAMA. — Stephen King (@StephenKing) January 11, 2017

«Еще четыре года, я прошу вас... Господин президент», — пишет интернет-пользователь mcedwinnn.

Но далеко не все будут плакать по президенту. Другая половина американцев благодарит бога, что тот избавил их от «худшего президента за всю историю страны», которого в народе прозвали «хромой уткой».

Напомним, накануне в Чикаго Обама произнес прощальную речь. Выбор пал на Чикаго не просто так, — будущий президент США именно здесь начинал делать первые шаги в политической карьере. Тронутый вниманием и поддержкой, Обама прослезился.