FAN-TV Лента новостей
Америка в истерике: как на последний твит Обамы отреагировали граждане США
Общество

Америка в истерике: как на последний твит Обамы отреагировали граждане США

Сегодня 12:01
63

Америка в истерике: как на последний twitt Обамы отреагировали граждане США

Последнее сообщение уходящего Барака Обамы в своем Twitter стало самым популярным за всю историю существования аккаунта президента США @POTUS. Федеральное агентство новостей прошлось по соцсетям и собрало самые яркие высказывания мистера президента.

Барак Обама попрощался с американцами и готов передать бразды правления США 45-му президенту Дональду Трампу.

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши», — попрощался Обама в Twitter.

На момент написания обзора пост главы Соединенных Штатов собрал полтора миллиона лайков. Более 730 тысяч человек сделали репост записи.

«Благодарим вас за службу в этой стране @barackobama и @michelleobama. Благодарим вас за руководство нашей страной с грацией, терпимостью и состраданием. За слова от всего сердца и попытки воззвать к нам, чтобы мы поняли — мы те, кто меняет мир. Да, мы можем», — написала актриса Риз Уизерспун.

Звезда телесериала «Зачарованные» актриса Алиса Милано написала в своем блоге: «Благодарим вас за службу, благородство и вдохновение!».

«До свидания, господин Президент! Такого, как вы, никогда не будет. Барак Обама, вы король среди мужчин», написала Мадонна.

Америка в истерике: как на последний Twit Обамы отреагировали в США

Известная американская телеведущая Элен Дедженерес поблагодарила господина Обмаму во всех соцсетях, где у нее есть публичный профиль.

«Барак Обама, я люблю вас так сильно, что возможностей Twitter не хватит, чтобы описать это чувство», — пишет она в Twitter.

«@BarackObama, я благодарю тебя и люблю тебя», пишет theellenshow в своем Instagram. 

Америка в истерике: как на последний Twit Обамы отреагировали в США

Восходящая звезда поп-сцены Ариана Гранде разместила фото четы Обама с грустными смайликами в своем Instagram. По всей видимости, юная певица была настолько растрогана сменой президента, что не смогла связать и двух слов.

Америка в истерике: как на последний Twit Обамы отреагировали в США

«Благодарю вас, господин президент. Для меня было честью служить вашей администрации и выступать за вас и за здравоохранение, — говорит актриса София Буш. — Для меня было честью работать рука об руку с Мишель в сфере образования. Для меня было честью танцевать с вами обоими до поздней ночи и делиться мыслями о том, как сделать этот мир лучше. Вы легенда, вы больше чем жизнь. Вы являетесь одним из самых человеческих, скромных, остроумных, внимательных людей, которых я когда-либо встречала. Спасибо, спасибо, спасибо. За все».

«Надеюсь, что вам понравилась речь Обамы. Теперь вы очень долго не услышите ничего такого же сильного и доброго, — написал писатель Стивен Кинг. — Поэтому с полной искренностью: спасибо, Обама».

«Еще четыре года, я прошу вас... Господин президент», — пишет интернет-пользователь mcedwinnn.

Но далеко не все будут плакать по президенту. Другая половина американцев благодарит бога, что тот избавил их от «худшего президента за всю историю страны», которого в народе прозвали «хромой уткой».

Напомним, накануне в Чикаго Обама произнес прощальную речь. Выбор пал на Чикаго не просто так, — будущий президент США именно здесь начинал делать первые шаги в политической карьере. Тронутый вниманием и поддержкой, Обама прослезился.

комментарии
Алиса Яковлева
#барак обама #дональд трамп #мишель обама #мадонна #стивен кинг #алиса милано #ариана гранде #риз уизерспун #софия буш #элен дедженерес
Новости партнеров
Эксклюзив

Америка в истерике: как на последний твит Обамы отреагировали граждане США

Сегодня 12:01
54

Доигралась: как Киев хочет использовать Донбасс против Савченко

Сегодня 11:49
90

Человек года-2017: Прогноз Романа Носикова

Сегодня 11:46
79

Новости Новороссии: Киев отпустит пленных граждан ДНР и ЛНР, Луганск отмечает огонь ВСУ под Дебальцево

Сегодня 11:22
122

Полпред ЛНР Дейнего: Киев весь год уклоняется от реализации «Минска»

Сегодня 11:15
79
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Америка в истерике: как на последний твит Обамы отреагировали граждане США

12:01

Шойгу: Военная организация России учитывает обострение обстановки в мире

11:52

Жена и дочь «ангарского маньяка» испарились после приговора

11:52

Доигралась: как Киев хочет использовать Донбасс против Савченко

11:49

Человек года-2017: Прогноз Романа Носикова

11:46

Шойгу призвал объединить усилия для усиления боеспособности России

11:46

Кремль объяснил, кто должен решать вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ

11:46

Киев рассказал о «работе в Конгрессе США» для усиления санкций против России

11:44

Признание ДНР и ЛНР в Госдуме считают вопросом времени

11:44

Надругавшегося средь бела дня над школьницей педофила разыскивают в Пензе

11:44

Ракка превратилась в котел для террористов ИГИЛ

11:42

Таинственный космический объект приблизится к Земле 25 февраля

11:41
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шойгу: Военная организация России учитывает обострение обстановки в мире
Читать
Закрыть